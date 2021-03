Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, volta aos triunfos e pressiona líder Dínamo Kiev

O desafio ficou decidido com um golo do lateral direito brasileiro Dodó, assistido pelo compatriota Maicon, aos 24 minutos.



O triunfo permitiu ao conjunto orientado pelo treinador português somar 36 pontos e ficar a um do eterno rival, que tem um desafio a menos.



O Olimpik Donetsk, que viu o defesa Ruslan Babenko ser expulso, aos 83 minutos, por acumulação de cartões amarelos, é oitavo, com 17 pontos.



Há três dias, o Shakhtar Donetsk foi afastado da Taça da Ucrânia, perdendo por 1-0, no prolongamento e em campo neutro, com o FK Ahrobiznes Volochysk, da segunda divisão.