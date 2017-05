Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, conquista a Taça da Ucrânia

Lusa 17 Mai, 2017, 21:43 | Futebol Internacional

No Estádio Metalist, o brasileiro Marlos marcou o único golo da final, aos 80 minutos, redimindo-se da grande penalidade falhada aos oito.



Do lado do Dinamo Kiev, o lateral português Antunes foi titular e completou os 90 minutos.



Depois da conquista do campeonato, Paulo Fonseca junta também a Taça da Ucrânia, na sua primeira temporada como técnico do Shakhtar Donetsk.