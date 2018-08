Lusa Comentários 03 Ago, 2018, 21:02 | Futebol Internacional

O esloveno Benjamin Verbic foi o autor do golo que deu a vitória à equipa da casa, aos 65 minutos.



A derrota deixa o Shakhtar Donetsk, atual campeão em título, no segundo lugar com seis pontos, menos três do que o Dínamo Kiev, comandante da prova.