Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca vence e aumenta vantagem na Liderança

Lusa Comentários 21 Abr, 2018, 18:02 / atualizado em 21 Abr, 2018, 18:03 | Futebol Internacional

A quatro jornadas do termo da fase final, o campeão Shakhtar Donetsk soma 66 pontos, mais seis do que o Dínamo Kiev, segundo com menos um jogo, que no domingo se desloca a casa do Veres, sexto e último posicionado da série dos primeiros.



A formação de Paulo Fonseca chegou à vantagem de 3-0, com golos do brasileiro naturalizado ucraniano Marlos, aos 23 e 47 minutos, e de Viktor Kovalenko, aos 50, mas o Poltava reduziu para a diferença mínima de 3-2, por Yury Kolomets e Mykhaylo Sergiychuk, aos 53 e 62, respetivamente.



O golo da tranquilidade do Shakhtar Donetsk surgiu pelo brasileiro Alan Patrick, aos 88 minutos, após uma assistência do compatriota Dentinho.