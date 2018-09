Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, vence Odessa na Liga ucraniana

Lusa Comentários 23 Set, 2018, 20:08 | Futebol Internacional

Depois do empate (2-2) na receção aos alemães do Hoffenheim, na estreia na Liga dos Campeões, o técnico português teve que esperar pelo minuto 57 para ver a sua equipa colocar-se em vantagem, graças a remate certeiro do avançado Junior Moraes.



Os líderes do campeonato ucraniano, agora com 24 pontos, conseguiram, depois, mais dois golos, por Trubochkin, aos 63 minutos, na própria baliza, e Taison, aos 82.