Shakhtar Donetsk empata mas mantém liderança na Ucrânia

Os campeões da Ucrânia adiantaram-se no marcador aos 17 minutos, pelo médio Georgiy Sudakov, mas quatro minutos volvidos, aos 21, ficaram em inferioridade numérica por expulsão do central Yaroslav Rakitskyi.



Mesmo assim, a equipa conseguiu preservar a escassa vantagem até quase ao final da partida, quando o central do Rukh Lviv Bogdan Slyubyk restabeleceu o empate, aos 88 minutos.



A perda destes dois pontos não retirou, porém, a liderança ao Shakhtar, que segue em primeiro lugar, com 18 pontos, seguido do Kryvbas, com 17, do Chornomorets Odessa, com 15 e do Zhytomyr, também com 15 pontos, enquanto o Rukh Lviv segue em sexto lugar, com 12 pontos (menos um jogo).



O Shakhtar integra o Grupo H da Liga dos Campeões, juntamente com o FC Porto, que venceu a equipa ucraniana na primeira jornada por 3-1, em Hamburgo (Alemanha), e com os espanhóis do FC Barcelona e os belgas do Antuérpia.