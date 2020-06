Shakhtar Donetsk empata no primeiro jogo já como campeão

Em Kiev, o agora tetracampeão recebeu - em casa 'emprestada' - o Zorya Luhansk e terminou os 90 minutos de jogo com 0-0 no marcador, na sexta de dez jornadas da fase de apuramento de campeão.



Luís Castro mudou muito a sua equipa face ao seu jogo anterior, dando oportunidade de jogo a vários elementos menos usados, como o brasileiro Fernando, antigo jogador do Sporting, que alinhou a ponta de lança.



Este empate do Shakhtar segue-se a um ciclo de quatro vitórias seguidas e coloca a equipa com 72 pontos, mais 17 do que o Dínamo Kiev, que tem 55 e menos um jogo (defronta o Desna, no domingo). O Zorya ainda luta pelo segundo lugar - é terceiro, com 53 pontos.