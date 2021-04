Shakhtar Donetsk mais longe do título após derrota ante o líder Dínamo de Kiev

O Shakhtar Donetsk, equipa orientada pelo treinador português Luís Castro, ficou hoje mais longe do comando do campeonato ucraniano de futebol, ao ser derrotado por 1-0, em casa, pelo Dínamo de Kiev, líder destacado da prova.