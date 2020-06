Shakhtar Donetsk vence e Luís Castro a três triunfos de consumar o "penta"

Os brasileiros Fernando, aos quatro minutos, e Marlos, aos 25 e 51, marcaram os golos dos campeões, que viram Favorov, aos 32, de penálti, e Budkivskyi, aos 88, reduzir a desvantagem dos visitantes.



No reatamento da competição, em 31 de maio, o Shakhtar tinha vencido o Dínamo Kiev, por 3-1, empurrando o rival de segundo para terceiro: a equipa comanda agora com 62 pontos, mais 16 do que o Zorya Luhansk.



O treinador Luís Castro, que esta época sucedeu a Paulo Fonseca no conjunto ucraniano, está a três vitórias, em oito jornadas, de se estrear como campeão e conseguir assim o pentacampeonato para o conjunto de Donetsk.



Os jogos na Ucrânia têm decorrido à porta fechada.



Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália e Espanha. Portugal voltou à competição na quarta-feira e a Liga alemã regressou em 16 de maio.