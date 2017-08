Shakhtar vence e sobe provisoriamente à liderança da Liga ucraniana

Lusa 19 Ago, 2017, 20:42 | Futebol Internacional

A equipa orientada pelo treinador português Paulo Fonseca abriu o marcador aos 20 minutos, de cabeça, pelo argentino Facundo Ferreyra, a dar a melhor sequência em plena área a um pontapé de canto.



O segundo golo do Shakhtar foi marcado pelo brasileiro Marlos, na execução de um penálti, a castigar uma falta cometido sobre si.



Com este triunfo, a equipa de Donetsk ultrapassou o Dínamo de Kiev e assumiu provisoriamente a liderança com 15 pontos, mais dois do que o rival da capital, que só entra em ação no domingo, recebendo o Stal Kamianske, podendo, em caso de vitória, recuperar o primeiro lugar.