Shakthar, de Paulo Fonseca, goleia Mariupol e está na final da Taça da Ucrânia

18 Abr, 2018

Um golo do brasileiro Taison, aos oito minutos, desbloqueou o nulo e abriu caminho ao triunfo da equipa da casa, apesar de o Mariupol ter logrado empatar aos 22 minutos, por Igor Tyshchenko.



Marlos, que entrou a substituir Dentinho, aos 34 minutos, recolocou o Shakhtar em vantagem, aos 38 minutos, e Taison ‘bisou’ ainda antes do intervalo, aos 45.



Na segunda parte, o avançado nigeriano Olarenwaju Kayode e Ivan Petryak, aos 74 e 81 minutos, respetivamente, deram outra expressão numérica ao triunfo da equipa de Paulo Fonseca.



No outro jogo de hoje das meias-finais, o Dínamo Kiev foi ao terreno do Dnipro vencer por 4-1 e assegurar a outra vaga da final da Taça, agendada para 09 de maio, que será uma reedição da época passada entre a equipa da capital e o Shakhtar Donetsk, detentor do troféu nas duas últimas temporadas.