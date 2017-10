Shangai SIPG assegura segundo lugar na China ao vencer Henan Jianye

Lusa 29 Out, 2017, 14:25 | Futebol Internacional

Os anfitriões começaram a vencer, graças à conversão de uma grande penalidade do checo Dockal, aos 31 minutos, tendo o Shangai SIPG operado a reviravolta, com golos de Hulk, aos 52, Wu Lei, aos 60, e Óscar, aos 81.



Feng Zhuoyi voltou a marcar para o Henan Jianye, aos 84, mas Hulk restabeleceu a vantagem, aos 90+2, na cobrança de um castigo máximo.



O Shangai SIPG soma 58 pontos, menos seis do que o sete vezes campeão Guangzhou Evergrande, que hoje foi perder por 3-0 ao terreno do Hebei CFFC, terceiro classificado, com 52.