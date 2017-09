Shanghai SIPG, de Villas-Boas, na final da Taça da China após golear Guangzhou Evergrande

Lusa 30 Set, 2017, 14:47 | Futebol Internacional

Depois do triunfo caseiro, por 2-1, em agosto, o Shanghai SIPG assegurou a primeira presença na final da taça chinesa, ao golear o detentor do troféu, após ter estado a perder por 1-0, com um golo de Lin Gao, aos 11 minutos.



O antigo futebolista do FC Porto Hulk empatou, aos 32, antes de Lisheng Liao ter sido expulso e deixado o Guangzhou Evergrande em inferioridade numérica. A reviravolta foi consumada por Shihao Wei, aos 45, e por Óscar, aos 78 e 81.



Depois de ter eliminado o Guangzhou Evergrande, seis vezes campeão chinês e líder do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre a formação de Villas-Boas, a quatro jornadas do fim, o Shanghai SIPG vai defrontar na final da Taça o Shanghai Shenhua, que já conquistou o troféu em 1998.