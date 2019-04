Shanghai SIPG de Vítor Pereira perde em casa e cede liderança na China

Lusa Comentários 05 Abr, 2019, 15:47 | Futebol Internacional

O Chongqing Lifan, treinado pelo holandês Jordi Cruijff, filho do lendário Johan Cruijff, chegou à vantagem de 2-0, com golos do polaco Adrian Mierzejewski, aos 30 minutos, e do brasileiro Fernandinho Conceição, aos 39.



Na segunda parte, o Shanghai SIPG empatou, com golos de Lü Wenjun, aos 54 minutos, e do brasileiro Hulk, ex-jogador do FC Porto, aos 58, mas o autogolo do guarda-redes Yan Junling, no terceiro minuto dos ‘descontos’, permitiu ao Chongqing Dangdai Lifan chegar ao triunfo, por 3-2.



Com a primeira derrota na prova, após três triunfos nas três rondas inaugurais, o Shanghai SIPG entregou a liderança do campeonato ao invicto Beijing Guoan, que derrotou por 3-0 o Jiangsu Suning, caindo para a segunda posição.