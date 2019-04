Shanghai SIPG de Vítor Pereira recupera três vezes e empata com Sydney FC

Lusa Comentários 10 Abr, 2019, 15:37 | Futebol Internacional

A equipa de Vítor Pereira teve de recuperar três vezes de desvantagem, conseguindo igualar sucessivamente, após o 1-0, 2-1, e 3-2, com Lu Wenjun, aos 27 minutos, Yu Hai, aos 36, e Elkeson, aos 89, a marcarem os golos da equipa chinesa.



Do lado do Sydney FC, marcaram Siem De Jong, aos três minutos, Le Fondre, aos 32, de grande penalidade, e Brosque, aos 84.



O empate mantém o Shanghai SIPG em zona de qualificação para os oitavos de final, na segunda posição, mas a equipa ainda pode ser ultrapassada, no final da ronda, pelo Kawasaki Frontale, que defronta os sul-coreanos do Ulsan.



O grupo é liderado pelo Ulsan, com quatro pontos, seguido do Shanghai SIPG, com os mesmos quatro pontos, enquanto a equipa do Kawasaki Frontale é terceira, com três, e o Sydney FC quarto, com dois.



Para os oitavos de final apuram-se os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos.



Na competição estão ainda os treinadores portugueses José Morais, dos sul-coreanos do Jeonbuk (1.º no grupo G), Rui Vitória, nos sauditas do Al Nassr (4.º no grupo A), Jesualdo Ferreira, no Al-Sadd (2.º no grupo D), e Rui Faria, do Al-Duhail (2.º no grupo C), ambas equipas do Qatar.