Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, termina Liga chinesa no quarto lugar

O Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, terminou a edição 2020 da Liga chinesa de futebol na quarta posição, depois de empatar esta quarta-feira no campo do Beijing Guoan (1-1), no ‘play-off’ de atribuição do terceiro e quarto posto.