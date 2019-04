Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, vence fora Tianjin Teda

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 12:30 | Futebol Internacional

O brasileiro marcou, aos 17 e 85 minutos, os dois golos da partida, o segundo dos quais apontado numa altura em que o Tianjin Teda jogava com menos um jogador, após a expulsão de Zheng Kaimu (77).



Com este resultado, o Shanghai SIPG, campeão chinês, subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 16 pontos, menos dois do que o líder Beijing Guoan, que tem menos um jogo.