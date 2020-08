Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, vence Tianjin Teda e consolida liderança

Os golos do Shanghai SIPG foram marcados pelo uzbeque Odil Akhmedov, aos 29 minutos, pelo brasileiro ex-FC Porto Hulk, aos 45, pelo austríaco Marko Arnautovic, aos 72, e pelo também brasileiro Óscar, aos 82, de grande penalidade.



O Tianjin Teda atenuou a goleada com um golo de Zhao Honglüe, aos 90+3 minutos.



O Shanghai SIPG passa a somar 20 pontos na liderança do Grupo B, com seis de vantagem e mais um jogo do que o Beijing Guoan (segundo posicionado), que na terça-feira recebe o Chongping Dangdai Lifan (sétimo) para a oitava jornada.



O Tianjin Teda, que na jornada inaugural da primeira volta tinha perdido em casa por 3-1 com o Shanghai SIPG, somou nova derrota frente à equipa orientada pelo português Vítor Pereira e segue na oitava e última posição, apenas com um ponto.



O Shanghai SIPG desloca-se no sábado a casa do Hebei CFFC (quarto classificado, com 11 pontos), para a nona jornada, enquanto o Tianjin Teda recebe no domingo o Chongping Dangdai Lifan.