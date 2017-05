Shanghai SIPG perde na Austrália e falha primeiro lugar

Lusa 10 Mai, 2017, 16:43 | Futebol Internacional

Em Sydney, com a qualificação já assegurada, a formação chinesa caiu com surpresa perante o último classificado do agrupamento e deixou fugir a possibilidade de ser cabeça de série nos oitavos de final da competição.



Num inicio frenético, Wu Lei deu vantagem à formação de Villas-Boas, mas o japonês Kusukami, aos três, e Lustica, aos seis, protagonizaram a reviravolta no marcador, num jogo em que Ricardo Carvalho não foi opção no Shanghai SIPG.



Ainda antes do intervalo, aos 23 minutos, o brasileiro Elkeson refez a igualdade, na marcação de uma grande penalidade, mas Sotirio, aos 89, garantiu o triunfo dos australianos.



O Shanghai SIPG finalizou o Grupo F com 12 pontos no segundo lugar, os mesmo que os japoneses do Urawa Reds, que têm vantagem no confronto direto.