Shanghai SIPG vence Beijing Guoan e mantém liderança na China

Lusa Comentários 29 Set, 2018, 16:29 | Futebol Internacional

O brasileiro Hulk, aos 66 minutos, marcou o golo da vitória da formação de Xangai, que lidera o campeonato com 55 pontos, mais quatro do que o heptacampeão Guanzhou Evergande, que hoje venceu 3-0 na receção ao Dalian Yifang.



O Beijing Guoan permanece provisoriamente no terceiro lugar, com 45 pontos, mas ao alcance do Shandong Luneng, que no domingo recebe o Beijing Renhe.



Também no domingo, o Tianjin Quanjian, do português Paulo Sousa e que ocupa o 12.º posto, recebe o Chongqing Dangdai, 15.º e penúltimo classificado e que começou a temporada sob o comando de Paulo Bento, atual selecionador da Coreia do Sul.