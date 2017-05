Sheffield de Carvalhal falha subida de divisão

Mário Aleixo - RTP 18 Mai, 2017, 08:39 | Futebol Internacional

O Sheffield Wednesday, do treinador português Carlos Carvalhal, falhou o regresso à principal liga inglesa de futebol, ao perder a segunda mão do "play-off" de acesso frente ao Huddersfield nos penáltis.



A jogar em casa, a formação comandada por Carlos Carvalhal não foi além do empate a uma bola durante o tempo regulamentar e prolongamento, perdendo depois na marcação de grandes penalidades por 4-3.



Na primeira mão do "play-off", a equipa em que alinham os portugueses Marco Matias e José Semedo, em quarto lugar na fase regular do "Championship", o equivalente à II Liga, tinha empatado 0-0.



Trata-se da segunda vez consecutiva que o Sheffield Wednesday falha o regresso à liga inglesa de futebol sob o comando de Carlos Carvalhal.



Na última época, o Wednesday perdeu na final do "play-off" de acesso frente ao Hull City.



O Sheffield Wednesday tem a sua última presença no principal campeonato há 16 anos, na época de 1999/2000.



A final do "play-off" de acesso à "Premier League" será disputada entre o Huddersfield e o Reading, com o Newcastle e o Brighton já com a subida assegurada.



Confirmada está a descida ao "Championship" do Hull City, comandado pelo português Marco Silva, que no domingo se juntou aos já despromovidos Middlesbrough e Sunderland.