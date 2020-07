Sheffield United impõe-se ao Tottenham e Mourinho vê Champions por um "canudo"

Em Sheffield, o norueguês Sander Berge adiantou os ‘blades' aos 31 minutos, pouco antes de Harry Kane ver o golo do empate ser-lhe anulado, depois de beneficiar de um toque com a mão de Lucas Moura.



No segundo tempo, o francês Lys Mousset, aos 69 minutos, e o escocês Oliver McBurnie, aos 84, dilataram a vantagem do Sheffield, de nada valendo o tento tardio de Harry Kane, aos 90, num encontro no qual o internacional português Gedson Fernandes não saiu do banco de suplentes dos londrinos.



Com a derrota, a primeira desde a retoma da Premier League, o Tottenham caiu para o nono lugar, com 45 pontos, tendo sido, inclusive, ultrapassado pelo Sheffield United, que subiu ao sétimo posto, com mais dois pontos, e pelo Arsenal, oitavo, com mais um.



A seis jornadas do final da prova, a equipa comanda por José Mourinho continua a nove pontos do quarto lugar, o último de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, que é ocupado pelo Chelsea, derrotado na quarta-feira pelo West Ham.



Além disso, os ‘spurs' viram Manchester United, quinto, e Wolverhampton, sexto, ambos com 52 pontos, distanciarem-se ainda mais nesta ronda.



A 32.ª jornada da Premier League encerra hoje com a visita do já consagrado campeão Liverpool ao terreno do segundo colocado e ainda detentor do troféu, Manchester City.