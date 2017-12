Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal, empata em casa com o Hull City

Lusa 02 Dez, 2017, 19:04 / atualizado em 02 Dez, 2017, 19:04 | Futebol Internacional

Em jogo da 20.ª jornada do 'Championship', o Sheffield Wednesday não foi além do empate com uma equipa do fundo da classificação, tendo até começado a perder, depois de Fraizer Campbell adiantar os visitantes, aos 21 minutos.



O conjunto orientado por Carlos Carvalhal, que alinhou com o avançado luso Marco Matias até ao intervalo, precisou de esperar pelos 70 minutos para igualar o marcador, através de Gary Hooper, que 'bisou' 15 minutos depois.



Quando os três pontos pareciam entregues à equipa da casa, Michael Dawson empatou (90+4 minutos) para o Hull City, que assim se manteve acima da linha de despromoção, na 20.ª posição, com 19 pontos.



O Sheffield Wednesday é 12.º, com 27 pontos, menos 17 em relação ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santos, o líder da prova, que se desloca na segunda-feira ao reduto do Birmingham.