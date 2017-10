Sheffield Wednesday, de Carvalhal, empata em casa com o Barnsley

Lusa 28 Out, 2017, 15:27 | Futebol Internacional

No estádio Hillsborough, Reach, aos 34 minutos, deu vantagem aos anfitriões, mas Barnes, aos 67, empatou para o Barnsley, antes de o avançado Lucas João reforçar o ataque do Sheffield Wednesday, a partir dos 83 minutos, quando entrou para o lugar de Wallace.



Com este resultado, o Sheffield Wednesday ocupa o 14.º lugar, com os mesmos 17 pontos do Middlesbrough, 13.º, enquanto o Barnsley segue no 19.º, com 13.



O 'championship' é liderado pelo Sheffield United, com 30 pontos, que conta mais um ponto do que o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que hoje visita o Queens Park Rangers.