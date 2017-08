Sheffield Wednesday, de Carvalhal, vence Fulham na estreia de Rui Fonte

Lusa 19 Ago, 2017, 18:12 / atualizado em 19 Ago, 2017, 18:12 | Futebol Internacional

Em Londres, um golo de Steven Fletcher, aos 64 minutos, bastou para os pupilos de Carvalhal somarem a primeira vitória no 'Championship', onde são agora 13.º, com cinco pontos.



Os londrinos, que tiveram Rui Fonte no 'onze' inicial, dias após se mudar para Inglaterra, ainda não conseguiram vencer, estando na 19.ª posição com três pontos em quatro jogos.