Sheffield Wednesday perde e cai para décimo lugar

Lusa 24 Set, 2017, 16:29 | Futebol Internacional

Aos 15 minutos, a equipa de Carlos Carvalhal já perdia por 2-0, com golos de John Fleck (03) e Leon Clarke, antes de Gary Hooper reduzir aos 45+1 para o Wednesday.



O português Lucas João, recém-entrado na partida, ainda igualou, aos 66, mas no minuto seguinte Mark Duffy voltou a colocar o Sheffield United em vantagem e Leon Clarke bisou aos 77 para fechar a contagem.



O Sheffield United subiu à quarta posição do ‘Championship’, com 18 pontos, enquanto o Sheffield Wedneday soma 13, com duas derrotas, quatro empates e três vitórias.