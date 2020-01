Shrewsbury, do terceiro escalão, força Liverpool a jogo de desempate na Taça

Em Shrewsbury, o Liverpool, campeão europeu e mundial e líder destacado da liga inglesa, adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo de Jones e ampliou a vantagem aos 46, com um autogolo de Donald Love.



O avançado escocês Jason Cummings, que entrou em campo aos 60 minutos acabou por se tornar no herói do jogo, marcando aos 65 e 75 minutos, forçando a um jogo em Anfield Road para decidir a passagem aos ‘oitavos’ de final da competição.



Com a partida empatada, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, ainda colocou em campo os avançados Firmino e Salah, mas a dupla atacante foi incapaz de desfazer a igualdade, festejada pelos adeptos da casa com uma invasão pacífica do relvado.