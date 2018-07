Siliki é alternativa a Gabriel para a posição "8" no Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Jul, 2018, 10:16 / atualizado em 20 Jul, 2018, 12:09 | Futebol Internacional

Enquanto os responsáveis pelo futebol do clube da Luz insistem na contratação do médio do Leganés os dirigentes do clube espanhol parecem não abdicar das exigências financeiras que vão dos 12 aos 15 milhões de euros.





Na quinta-feira um emissário do Benfica terá estado em Madrid tendo reunido com Gabriel e responsáveis do clube.





Danilo Silva, empresário do jogador assegurou, ao jornalista da Antena 1 Alexandre Afonso, que para já não há novidades mas o futebolista prefere o Benfica.









Txema, diretor desportivo do Leganés, nega a existência de qualquer proposta formal do Benfica e avança que espera ver alguém chegar disposto a pagar a cláusula de 20 milhões de euros que está no contrato.









Francês em observação

O que se sabe é que Gabriel está muito interessado em rumar à Luz.Enquanto este negócio se mantém num aparente impasse o Benfica vira-se para Siliki, médio francês de 22 anos, peça nuclear no Rennes, internacional sub-19 pela França, que se destaca pela capacidade física e pela forma como dá dinâmica ofensiva.Nascido em França mas ascendência camaronesa tem 1,83 metros e 75 kg e antes de ingressar na formação bretã passou pelo PSG e Guingamp.O ex-treinador dos juniores do Rennes, Laurent Huard, definiu Siliki como um misto de Matuidi e Kondogbia. Ele talvez não seja tão bom quanto Matuidi para ganhar a bola, nem muito forte como Kondogbia, mas tem um diferencial: ele pode ser um goleador", frisou.Siliki está sob vigilância apertada das “águias” que veem com bons olhos a contratação do francês por valores mais baixos do que aqueles que Gabriel custará