Silva e Cancelo em destaque na vitória do Manchester City

Ao contrário de Rúben Dias, que não saiu do banco de suplentes, os dois internacionais lusos foram titulares no conjunto comandado por Pep Guardiola, sendo que o lateral ‘desenhou’ o primeiro tento dos campeões ingleses, com um exímio passe de ‘trivela’ para Raheem Sterling finalizar, aos 44 minutos.



No segundo tempo, o médio espanhol Rodri aumentou a vantagem com uma ‘bomba’ de fora da área, aos 55 minutos, antes de Bernardo Silva fixar o resultado, aos 86, e consolidar-se como o melhor marcador do City na Premier League, com quatro golos.



O Manchester City regressou, assim, à segunda posição da prova, com 26 pontos, menos três do que o líder Chelsea (29) e mais um face ao Liverpool (25), que no sábado tinha vencido o Arsenal e ultrapassado provisoriamente os ‘citizens’.