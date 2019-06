Sílvio considera Atl. Madrid uma boa opção para João Félix

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jun, 2019, 12:25 / atualizado em 18 Jun, 2019, 12:25 | Futebol Internacional

Para Sílvio o Atlético de Madrid “é fantástico e as pessoas vão recebê-lo bem”.









O defesa lateral adiantou ainda que “no início vai custar um bocadinho com a adaptação ao sistema de jogo e em perceber as ideias do treinador para encaixar na equipa”.Na opinião de Sílvio o jovem avançado “não vai perder qualidade e só terá de acrescentar intensidade” ao jogo.O antigo jogador considera que João Félix “limitou-se a agarrar a oportunidade no Benfica” e depois criou-se “este João Félix dos 120 milhões”.Confrontado com a hipótese de João Félix se poder ter transferido para Inglaterra, o “ex-colchonero” admitiu que “o futebol britânico é mais físico” e isso poderia ser um obstáculo.Quanto à pressão competitivo Sílvio admitiu que o jovem avançado “vai conseguir lidar bem porque usufrui do jogo”.A terminar, nas declarações proferidas ao jornalista Nuno Matos, Sílvio considerou que a hipótese do Atlético de Madrid contratar Nelson Semedo e Bruno Fernandes seria fantástico para os madrilenos.