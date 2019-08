Simeone diz que João Félix sofreu uma cãibra, mas está bem

Lusa Comentários 19 Ago, 2019, 09:07 / atualizado em 19 Ago, 2019, 09:11 | Futebol Internacional

“O João [Félix] sofreu uma cãibra e, como é óbvio, decidimos tirá-lo de campo, mas está bem”, transmitiu Diego Simeone, em conferência de imprensa, após o triunfo caseiro sobre o Getafe (1-0).



João Félix foi titular na equipa do Atlético de Madrid, no encontro que encerrou a primeira ronda da Liga espanhola, formando dupla de ataque com Álvaro Morata, autor do único golo do jogo, aos 23 minutos.



O internacional luso, que ainda conquistou uma grande penalidade no segundo tempo, mas que seria desperdiçada pelo mesmo Morata, acusou problemas numa perna e acabou por ser rendido pelo médio Marcos Llorente, aos 66 minutos.