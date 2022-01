Simeone diz que João Félix "tem tudo para ser extraordinário"

"Continuar a falar do João é repetitivo. É um jogador extraordinário, que tem tudo para ser um extraordinário futebolista, e depende apenas do que ele possa confirmar, demonstrar e manter, que é o mais difícil no futebol", realçou em conferência o técnico argentino.



Simeone, que lançava a partir de Riade, capital da Arábia Saudita, o arranque da fase final da Supertaça espanhola, que se vai disputar naquele país do Médio Oriente, não confirmou aos jornalistas a titularidade de Félix, que tem sido apontada pela imprensa face às recentes boas prestações do avançado ex-Benfica.



"Claro que tem possibilidades (de ser titular), porque está no plantel, e está entusiasmado com esta partida como todos os seus companheiros", assinalou o treinador.



A 'final four' da Supertaça espanhola começa hoje, com a primeira semifinal que opõe o Real Madrid e o FC Barcelona, e prossegue na quinta-feira, com o Atlético de Madrid a enfrentar o Athletic Bilbau.