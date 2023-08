Simeone "obriga" João Félix a ver o jogo do banco

Com surpresa, o internacional português, que publicamente já demonstrou o sua intenção de abandonar o clube, foi convocado pelo técnico argentino Diego Simeone, que "obrigou" o avançado a ficar todo o encontro a ver os seus atuais colegas de equipa a chegarem ao triunfo.Morata, aos 45+2 minutos, abriu o marcador, mas o Granada, com o guarda-redes André Ferreira na baliza, refez a igualdade, aos 62, por Samu.Ao contrário de Félix, o holandês Depay saltou do banco para dar nova vantagem ao Atlético, aos 67 minutos, e Llorente acabou com as dúvidas, aos 90+8.Destaque ainda para Wilson Manafá, ex-lateral do FC Porto, que também ficou pelo banco de suplentes, mas do Granada.