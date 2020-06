Sindicato dos Jogadores felicita Federação por final da "Champions" em Lisboa

"A escolha de Portugal para a realização da fase final da Liga dos Campeões é um sinal claro do reconhecimento e prestígio que a FPF granjeia atualmente a nível internacional, bem como um sinal de confiança da UEFA na capacidade de organização de um evento desportivo desta dimensão pelo nosso país", pode ler-se na missiva enviada por Joaquim Evangelista ao presidente da Federação, Fernando Gomes.



Na mesma, Evangelista expressa ainda o desejo de "maior sucesso" à organização e diz-se convencido de que este evento, neste momento particularmente difícil, dá "um sinal de confiança e permite valorizar a imagem de Portugal no estrangeiro", ao mesmo tempo que destaca o "exemplo de superação" que o futebol dá "numa conjuntura particularmente difícil".



O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, confirmou hoje, na sequência de uma reunião do Comité Executivo do organismo, que a final a oito da Liga dos Campeões, com sete jogos referentes aos quartos de final e meias-finais a uma mão, além da final, se realizarão em Lisboa entre 12 e 23 de agosto nos estádios da Luz e de Alvalade.



Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig e Paris Saint-Germain já estão apurados para os oitavos de final, faltando disputar-se os jogos da segunda mão: Manchester City-Real Madrid (2-1), Juventus-Lyon (0-1), Barcelona-Nápoles (1-1) e Bayern-Chelsea(3-0), agendados para 07 e 08 de agosto, que poderão decorrer no Porto ou em Guimarães, caso não sejam disputados nos recintos dos respetivos clubes.



As competições foram interrompidas devido à pandemia da covid-19, o que obrigou a uma alteração do formato da prova, com o adiamento da final que estava prevista para o Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.