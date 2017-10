Síria e Austrália empatam no "play-off" de acesso ao Mundial2018

Lusa 05 Out, 2017, 16:17 / atualizado em 05 Out, 2017, 16:17 | Futebol Internacional

A seleção australiana chegou ao intervalo em vantagem, graças ao golo marcado pelo avançado Robbie Kruse, aos 40 minutos, mas os sírios empataram perto do fim, aos 85, através de uma grande penalidade concretizada pelo avançado Omar Al Soma.



A Austrália manteve o controlo durante grande parte do encontro, mas a Síria, que nunca se qualificou para a fase final do Campeonato do Mundo, reagiu na reta final da segunda parte, em especial depois da entrada em campo do avançado Firas Al Khatib, aos 75 minutos.



As duas seleções voltam a jogar na terça-feira, em Sydney, na Austrália, no jogo da segunda mão, que ainda não valerá o apuramento para o Mundial da Rússia, pois o vencedor terá de defrontar o quarto classificado da última fase de qualificação da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF).