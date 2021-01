Sissoko e Son colocam Tottenham, de Mourinho, na final da Taça da Liga inglesa

Em Londres, o médio francês inaugurou o marcador aos 12 minutos, dando a melhor sequência a um cruzamento de Sergio Reguilón, e o avançado sul-coreano ‘selou’ o triunfo dos ‘spurs’, aos 70, após desmarcação de Tanguy Ndombélé.



Poucos minutos antes do golo de Son, o Brentford, que alinha no ‘Championship’, o segundo escalão, viu um golo ser-lhe anulado, por fora de jogo ‘milimétrico’ descortinado pelo videoárbitro.



O Tottenham apurou-se pela nona vez para a final da competição, na qual não marca presença desde 2015, quando perdeu diante do Chelsea, que, à data, era orientado precisamente por José Mourinho.



Esta será a 16.ª final da carreira do técnico português (excluindo supertaças nacionais e internacionais), a quinta na Taça da Liga inglesa, competição que conquistou em quatro ocasiões, ao comando de Chelsea (2004/05, 2006/07 e 2014/15) e Manchester United (2016/17).



Na decisão, marcada para 25 de abril, o Tottenham vai defrontar um dos emblemas de Manchester (City ou United), que na quarta-feira disputam a outra meia-final.