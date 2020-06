Slavia Praga sagra-se bicampeão checo de futebol

A três jornadas do final do campeonato, o Slavia soma 78 pontos, mais nove do que o Plzen, sendo que, mesmo que este vença os restantes três jogos e o líder perca os seus, a diferença de golos é favorável à equipa da capital da República Checa.



Quarta-feira, no Estádio Sinobo estiveram nas bancadas 5.000 espetadores, o máximo permitido pelo governo, que viram o médio Petr Sevcik, aos 69 minutos, apontar o único golo do encontro, suficiente para confirmar o sexto título do Slavia desde a criação do campeonato checo, após a separação com a Eslováquia, em 1993.



O campeonato checo regressou em 25 de maio sem público, tal como nas restantes ligas europeias que retomaram, após um interregno de 10 semanas devido à pandemia de covid-19, embora, nos últimos dias, as medidas tenham sido revistas para permitirem uma entrada reduzida de espetadores em recintos desportivos.