Slimani dá vantagem à Argélia no `play-off` com os Camarões

Um golo de Islam Slimani, avançado do Sporting, deixou hoje a Argélia em vantagem sobre os Camarões (1-0) no 'play-off' da zona africana de acesso ao Mundial2022 de futebol, que vai decorrer no final do ano no Qatar.