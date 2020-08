Slovan recorre de exclusão da "Champions"

Em comunicado, o organismo explicou que recebeu um “pedido urgente” do campeão eslovaco para impedir a realização do jogo entre os suíços do Young Boys e o KI Klaksvik, agendado para esta quarta-feira, da segunda ronda da pré-eliminatória da "Champions", por considerar que a equipa das Ilhas Faroé não devia estar em prova.





Na semana passada, o duelo entre o campeão das Ilhas Faroé, que iria jogar em casa, e o Slovan foi adiado por duas vezes, por causa do clube eslovaco ter jogadores infetados com o novo coronavírus, acabando depois a UEFA por cancelar definitivamente a partida e atribuir uma vitória por 3-0 ao KI Klaksvik.

O emblema de Bratislava quer que essa decisão da UEFA seja “congelada” pelo TAS, até que o tribunal tome uma decisão sobre o caso.Mesmo com alguns jogadores infetados, o Slovan defende que os mesmos estavam em isolamento e que o resto da equipa estava em condições para poder disputar a partida, algo que não aconteceu por decisão das autoridades das Ilhas Faroé.Com a crise da covid-19, a UEFA concedeu às autoridades de cada país o poder de decisão para gerir casos suspeitos, podendo as mesmas adiar os jogos, sem o consentimento do próprio organismo que rege o futebol europeu.