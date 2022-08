Smalling oferece segunda vitória à Roma

O defesa inglês marcou o único golo da receção dos romanos à formação lombarda, aos 65 minutos, garantido o segundo triunfo dos "girallorossi" na competição, depois do 1-0 no terreno do Salernitana, na primeira ronda.O guarda-redes internacional português Rui Patrício foi titular na Roma, que, 24 horas depois de o médio neerlandês Gini Wijnaldum ter fraturado a tíbia da perna direita no treino de domingo, ficou desfalcado de Zaniolo ainda na primeira parte, para preocupação do treinador português.”, reconheceu Mourinho, na conferência de imprensa.Depois do triunfo da formação da capital frente à Cremonense, que regressou esta temporada ao principal escalão do futebol italiano e ainda não conquistou qualquer ponto, a Juventus desperdiçou a ocasião de igualar os líderes na visita à Sampdoria.Em Génova, a "vecchia signora" dispôs das melhores ocasiões para marcar, mas não foi além de um 0-0, ficando entre os quartos classificados, com quatro pontos, juntamente com o campeão AC Milan, a Atalanta, a Fiorentina, a Lazio e o Torino, enquanto os anfitriões somaram o primeiro ponto na prova.O Nápoles, do lateral português Mário Rui, lidera a classificação, graças às goleadas alcançadas frente a Verona (2-5) e Monza (4-0), com os mesmos seis pontos de Inter Milão e Roma.