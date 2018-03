Sneijder despede-se da Seleção holandesa

Lusa Comentários 04 Mar, 2018, 16:34 | Futebol Internacional

A decisão do jogador, de 33 anos, surgiu depois de uma conversa com o atual selecionador da Holanda, Ronald Koeman, que lhe manifestou a intenção de proceder uma renovação profunda na equipa nacional, na sequência das qualificações falhadas para o Euro2016, vencido por Portugal, e o Mundial2018.



"Compreendo que Koeman queira dar uma nova vida à seleção, apostando em jogadores mais jovens. Falámos sobre o assunto e respeito a sua opção", assinalou Sneijder, que se estreou pela equipa holandesa em 30 de abril de 2003, aos 19 anos, num jogo particular com Portugal (1-1).



Com 133 encontros pela 'laranja mecânica', Sneijder é o recordista de internacionalizações do seu país, tendo disputado três Mundiais (Alemanha2006, África do Sul2010, em que foi finalista vencido, e Brasil2014, tendo terminado no terceiro lugar) e dois Europeus (Portugal2004 e Áustria/Suíça2008).



O veterano médio, que representou alguns dos principais clubes europeus, como o Ajax Amesterdão, Real Madrid e Inter de Milão, reconheceu recentemente que a mudança para o clube catarense Al-Gharafa poderia "afetar a carreira internacional".