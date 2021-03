Soares Dias nomeado para apitar o Roma-Shakhtar

No duelo da primeira mão, no Estádio Olímpico de Roma, Soares Dias terá no relvado Rui Licínio e Paulo Soares como assistentes, enquanto Tiago Martins será o quarto árbitro.



Numa equipa totalmente portuguesa, João Pinheiro estará no videoárbitro e terá a ajuda de Luís Godinho.



Apesar de ambos terem treinado equipas na I Liga portuguesa, Paulo Fonseca e Luís Castro vão defrontar-se pela primeira vez.



Antes de ingressar na Roma, Fonseca passou três temporadas no Shakhtar Donetsk, entre 2016 e 2019, tendo depois sido rendido por Luís Castro, que está a viver a sua segunda época no emblema ucraniano.



O encontro está agendado para as 20h00 (21h00 horas locais).