Solbakken é o novo selecionador de futebol da Noruega

O norueguês Stale Solbakken, ex-treinador do Copenhaga, é o novo selecionador de futebol da Noruega, em substituição do sueco Lars Lagerback, que falhou o apuramento para o Euro2020, após perder com a Sérvia no "play-off".