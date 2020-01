Solskjaer garante Bruno Fernandes nos convocados para jogo com os "wolves"

"Ele está apto para jogar e a sua integração será imediata", referiu Solskjaer, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os "wolves", treinados pelo português Nuno Espírito Santo, sem precisar se Bruno Fernandes integrará a equipa inicial ou se começará o encontro no banco de suplentes.



Segundo Solskjaer, Bruno Fernandes está a viver dias agitados, não só com a mudança para Manchester, mas também com o aniversário da filha (na quinta-feira), pelo que o treinador desconhece se ele se encontra concentrado a 100%, mas o facto é que está pronto a jogar e integrará as opções.



"Ele estará na equipa. Vamos ver como corre hoje o treino", disse ainda o treinador do Manchester United, que não poderá contar com o médio Nemanja Matic para o jogo com os "wolves", devido ao sérvio ter sido punido com um jogo de suspensão.



O treinador não poderá ainda contar para o jogo com os "wolves" com os lesionados de longa duração Paul Pogba, Scott McTominay e Axel Tuanzebe, bem como, mais recentemente, com Marcus Rashford, com queixas nas costas.



A previsível estreia de Bruno Fernandes deverá coincidir com a do reforço português Daniel Podence nos "wolves", que se juntou na equipa orientada por Nuno Espírito Santo aos compatriotas Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto e Diogo Jota.



Bruno Fernandes foi contratado pelo Manchester United, por cinco épocas e meia, numa transferência no valor de 55 milhões de euros (ME), acrescido de um valor máximo variável de 25 ME, ficando o Sporting com direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de futuras transferências.



Os 55 milhões de euros pagos pelo Manchester United ao Sporting pela contratação de Bruno Fernandes, de 25 anos, tornam o médio internacional português a segunda transferência mais cara de um futebolista em Portugal, só superado pelos 120 milhões pagos pelo Atlético de Madrid ao Benfica por João Félix, no último verão.