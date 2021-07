Solskjaer renova com o Manchester United até 2024

"O nosso passado. O nosso presente. O nosso futuro", assinalou o United nas redes sociais, informando da renovação do técnico, de 48 anos, que lidera a equipa desde dezembro de 2018, quando substituiu interinamente o português José Mourinho.

No final dessa temporada (2018/19), Solskjaer assumiu definitivamente o cargo e assinou um contrato de três anos (até 2022) com o clube que representou enquanto jogador, entre 1996 e 2007, e no qual alinham os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

"Todos sabem o que sinto por este clube e estou muito feliz por ter assinado esta renovação. Este é um momento empolgante no Manchester United, porque construímos um plantel equilibrado com jogadores jovens e experientes, que estão ávidos de sucesso", afirmou Solskjaer, em declarações publicadas no site oficial do United.

Nas duas épocas e meia com Solskjaer ao comando, o emblema de Manchester terminou a `Premier League` em sexto lugar (2018/19), terceiro (2019/20) e segundo (2020/21), procurando ainda o primeiro troféu sob a liderança do técnico nórdico.

O Manchester United estreia-se na Liga inglesa 2021/22 em 14 de agosto, com uma receção ao Leeds United, em Old Trafford.