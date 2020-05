Son de regresso ao Tottenham de José Mourinho após cumprir serviço militar

Son Heung-min, de 27 anos, aproveitou a paragem das competições no futebol inglês por causa da pandemia da covid-19 para cumprir o serviço militar, tendo sido integrado no Corpo de Fuzileiros Navais, localizado na ilha de Jeju, no sul da península.



O Tottenham anunciou na sua conta oficial na rede social Twitter o fim do serviço militar obrigatório do seu avançado Son Heung-min, a quem expressou “parabéns” e um “até breve”, referindo o seu regresso a Londres na próxima semana.



Son esteve isento do serviço militar obrigatório por quase dois anos, algo que poderia ter comprometido a sua carreira no futebol, graças à medalha de ouro conquistada com a equipa sul-coreana nos Jogos Asiáticos de 2018, na Indonésia.



O título conquistado nos Jogos Asiáticos permitiu a Son cumprir as suas obrigações militares por um período reduzido de apenas três semanas de treino básico e cerca de 500 horas de serviço comunitário.



O futebolista foi considerado um dos cinco melhores elementos do seu curso, de entre um total de 157, segundo declarações de um porta-voz do Corpo de Fuzileiros Navais sul-coreano à agência de notícias France-Presse.



“Son foi excecional em todas as áreas do treino, incluindo ética militar e educação em segurança”, acrescentou o porta-voz da força militar, que apresenta na sua página no Facebook várias fotos do jogador durante os exercícios.



O campeonato inglês encontra-se suspenso desde meados de março, devido à pandemia do novo coronavírus, e nenhuma data foi ainda adiantada para uma possível retomada da competição.