Son selou apuramento do Tottenham na Taça de Inglaterra

Depois da igualdade a um golo na primeira mão, os "spurs" tiveram um bom começo perante os seus adeptos, com o defesa central Jack Stephens a ser infeliz, ao desviar um remate do francês Ndombele para dentro da própria baliza (13).



Contudo, a vantagem da equipa de José Mourinho duraria até aos 34 minutos, altura em que o irlandês Shane Long aproveitou a defesa incompleta do francês Hugo Lloris para restabelecer a igualdade.



No segundo tempo, o técnico português fez entrar o ex-Benfica Gedson Fernandes, aos 54 minutos, e os londrinos foram surpreendidos ao permitirem a reviravolta numa transição rápida, concluída pelo avançado Danny Ings (72).



A 18 minutos do apito final e com o Tottenham à beira de uma eliminação precoce, o brasileiro Lucas Moura (78) e o sul coreano Son (87), de grande penalidade, selaram o apuramento para a equipa da capital inglesa.



Nos "oitavos" os "spurs" vão enfrentar o Norwich, que nesta ronda afastou o Burnley.