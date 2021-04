Son "sem palavras para descrever" saída de Mourinho, Kane diz que foi um "prazer"

O futebolista Heung-Min Son, do Tottenham, mostrou-se hoje “sem palavras para descrever como se sente" com a saída do treinador José Mourinho dos ‘spurs’, enquanto o colega Harry Kane realçou o “prazer de trabalhar” com o português.