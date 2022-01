Southampton comprado por fundo controlado por magnata sérvio dos media

O fundo de investimento Sport Republic “comprou a parte do capital que pertencia a Gao [Jisheng]”, explica o Southampton em comunicado, referindo-se aos 80% que eram detidos pelo empresário chinês, que, segundo a imprensa britânica, terá cedido a sua posição por cerca de 120 milhões de euros, menos de metade do que pagou em 2017.



Os restantes 20% continuam a pertencer a Katharina Liebherr, que herdou o clube quando o seu pai Markus faleceu, em 2010, altura em que jogava no terceiro escalão do futebol inglês e um ano após o progenitor o ter comprado, em insolvência.



“Há dois anos que procuramos os parceiros certos para o avanço do Southampton. Hoje encontrámos a solução ideal”, garantiu o presidente do emblema inglês, Martin Semmens, que manterá o cargo.



O Sport Republic é um fundo com sede em Londres criado por dois dinamarqueses, o investidor Henrik Kraft e Rasmus Ankersen, diretor de futebol que ajudou o Brentford a subir à Premier League, enquanto acumulava o cargo de diretor executivo do Midtjylland, que disputou a Liga dos Campeões na época passada.



“Seremos um proprietário ativo e comprometido, mas não vamos revolucionar”, prometeu Kraft, revelando que o fundo pretende “criar uma carteira de participações significativas em clubes de futebol e outros ativos desportivos em todo o mundo”.



O principal financiador do Sport Republic, Dragan Solak, diz que o Southampton “será a pedra angular sobre a qual se apoiará a organização” que pretendem construir.



“Tem muitas qualidades que procurávamos, nomeadamente uma liderança muito boa, uma excelente formação, uma equipa talentosa e com uma grande base de adeptos”, completou.



O grupo de telecomunicações e media de Solak tem 40 milhões de clientes em oito países.



O Southampton, que joga na principal divisão de futebol inglesa desde 2012, é atual 14.º do campeonato, com 21 pontos, 10 acima da zona vermelha.