Southampton vence em Brighton e sobe ao quinto lugar

O jogo do Amex Stadium fechou a 11.ª jornada da "Premier League", ainda com o Tottenham na frente, com 24 pontos, a par do Liverpool, e com o Southampton com vontade de discutir a ida à Liga dos Campeões, já que é quinto com 20 pontos.Após dois encontros sem ganhar, o Southampton vingou-se numa equipa que luta para não descer, conseguindo pontos preciosos para o seu objetivo.O primeiro golo foi do Brighton, de penálti, aos 25 minutos, convertido pelo alemão Pascal Gross.O Southampton dominava, mas só chegou ao empate mesmo em cima do intervalo, com o cabeceamento certeiro, após canto, do dinamarquês Jannik Vestergaard.A vitória dos visitantes apareceu aos 81 minutos, também de grande penalidade, marcada por Danny Ings.

O Southampton fica após esta ronda a um ponto do Leicester, que é quarto, e a dois do Chelsea, terceiro, inesperadamente a intrometer-se na luta pelos melhores lugares.